Se anche Van Gogh scende in campo contro la pandemia

Tagliarsi i capelli sul palco della Concertgebouw, la sala concerti più famosa dei Paesi Bassi, mentre l'orchestra suona, andare dall'estetista nelle sale del museo Van Gogh o ancora partecipare a una lezione di yoga tra le fotografie del Foam di Amsterdam. Lo hanno potuto fare i cittadini della capitale olandese quando i lavoratori della cultura hanno espresso tutto il suo disappunto per il recente e contestato allentamento del semi-lockdown imposto a dicembre dal governo: da sabato 15 gennaio sono state … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

