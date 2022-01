Ricciardi a La7: “Con tracciamento attraverso tamponi a tappeto potremmo uscirne in 8 giorni. Inghilterra? Ultimo Paese da imitare” (Di giovedì 20 gennaio 2022) “I tamponi servono tantissimo per il testing e il tracciamento, non certo per andare a lavoro o in discoteca. Anzi, la strada maestra sarebbe quella di testare coi tamponi la stragrande maggioranza degli italiani e di isolare quelli infetti. Così, se ne potrebbe uscire in 8 giorni. Tutti dicono che è impossibile da fare e invece costa un millesimo rispetto alla perdita economica che abbiamo oggi”. Lo spiega a “Coffee break”, su La7, il consigliere scientifico del ministro della Salute, Walter Ricciardi, che puntualizza: “I cinesi per un caso di positività testano 10 milioni di persone. Noi abbiamo 200mila positivi in media, quindi ci potremo organizzare per testare 60 milioni di italiani, ma ovviamente bisogna dedicarsi a questo in maniera forte”. Critica l’opinione dell’igienista sulla nuova ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Iservono tantissimo per il testing e il, non certo per andare a lavoro o in discoteca. Anzi, la strada maestra sarebbe quella di testare coila stragrande maggioranza degli italiani e di isolare quelli infetti. Così, se ne potrebbe uscire in 8. Tutti dicono che è impossibile da fare e invece costa un millesimo rispetto alla perdita economica che abbiamo oggi”. Lo spiega a “Coffee break”, su La7, il consigliere scientifico del ministro della Salute, Walter, che puntualizza: “I cinesi per un caso di positività testano 10 milioni di persone. Noi abbiamo 200mila positivi in media, quindi ci potremo organizzare per testare 60 milioni di italiani, ma ovviamente bisogna dedicarsi a questo in maniera forte”. Critica l’opinione dell’igienista sulla nuova ...

Advertising

QPeriscopica : RT @La7tv: #coffeebreak @WRicciardi 'Se ne potrebbe uscire in otto giorni' - infoitinterno : Covid, Ricciardi a La7: “Questo virus al momento è la prima causa di morte in Europa e la terza in… - viralvideovlogs : RT @tempoweb: “Così fuori dal #Covid in 8 giorni”. La soluzione finale di #Ricciardi, che dà dei matti agli inglesi #covid19 #tamponi #coff… - tempoweb : “Così fuori dal #Covid in 8 giorni”. La soluzione finale di #Ricciardi, che dà dei matti agli inglesi #covid19… - WRicciardi : RT @La7tv: #coffeebreak @WRicciardi 'Se ne potrebbe uscire in otto giorni' -