Quirinale: Popolo Viola e Sardine in piazza il 23, 'Berlusconi candidato irricevibile' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "A Roma ci vedremo domenica 23 gennaio, dalle 14 in poi in una iniziativa che abbiamo lanciato come Popolo Viola insieme alle Sardine e a tantissime altre associazioni. Non aspetteremo le giravolte di colui che ha smentito più volte con la sua lingua biforcuta, perché anche la sola ipotesi della sua candidatura, del suo nome letto dal Presidente Fico durante lo scrutinio, ci fa rabbrividire". Così Gianfranco Mascia del Popolo Viola. "Abbiamo già dato, e l'elezione del Presidente della Repubblica non può essere derubricata come questione di parte, quasi che noi ci opponessimo alla candidatura di Berlusconi solo perché proposta dal centrodestra. I problemi sono altri, inerenti alle caratteristiche negative della persona, che tutti conosciamo. Ed è un problema ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "A Roma ci vedremo domenica 23 gennaio, dalle 14 in poi in una iniziativa che abbiamo lanciato comeinsieme allee a tantissime altre associazioni. Non aspetteremo le giravolte di colui che ha smentito più volte con la sua lingua biforcuta, perché anche la sola ipotesi della sua candidatura, del suo nome letto dal Presidente Fico durante lo scrutinio, ci fa rabbrividire". Così Gianfranco Mascia del. "Abbiamo già dato, e l'elezione del Presidente della Repubblica non può essere derubricata come questione di parte, quasi che noi ci opponessimo alla candidatura disolo perché proposta dal centrodestra. I problemi sono altri, inerenti alle caratteristiche negative della persona, che tutti conosciamo. Ed è un problema ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: 'A Roma ci vedremo domenica 23 gennaio, dalle 14 in poi, in una iniziativa che abbiamo lanciato come Popolo Viola insieme… - TV7Benevento : Quirinale: Popolo Viola e Sardine in piazza il 23, 'Berlusconi candidato irricevibile'... - CaldaroneCeres : RT @ilfattoblog: 'A Roma ci vedremo domenica 23 gennaio, dalle 14 in poi, in una iniziativa che abbiamo lanciato come Popolo Viola insieme… - Satryland59 : RT @ilfattoblog: 'A Roma ci vedremo domenica 23 gennaio, dalle 14 in poi, in una iniziativa che abbiamo lanciato come Popolo Viola insieme… - doctorgis84 : RT @ilfattoblog: 'A Roma ci vedremo domenica 23 gennaio, dalle 14 in poi, in una iniziativa che abbiamo lanciato come Popolo Viola insieme… -