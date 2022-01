Pyongyang minaccia | riprenderemo i test sospesi

(Di giovedì 20 gennaio 2022) La Corea del Norddi riprendere inucleari e sui missili balistici intercontinentali. L’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Kcna ha riferito oggi di una riunione dell’ufficio politico del Partito dei Lavoratori presieduta dal Leader supremo della Repubblica Popolare Democratica di Corea, Kim Jong Un, in cui è stata disposta una rivalutazione delle misure di ‘confidence building’ adottate da, e una ripresa di tutte le attività temporaneamente sospese, un apparente riferimento al divieto didella Corea del Nord del 2018 su missili a lungo raggio e sulle armi nucleari. La riunione di alto profilo è stata convocata dopo che – a seguito deisu missili balistici effettuati daquesto mese, due dei quali su un missile ipersonico – gli Stati ...

