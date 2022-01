Pedofilia | rapporto Monaco chiama in causa Ratzinger | abusi sessuali nella sua Arcidiocesi

Radio1Rai : #Pedofilia Il rapporto sugli abusi nell'arcidioscesi di Monaco di Baviera. L'indagine copre un periodo di oltre 70… - euronewsit : #Ratzinger accusato di aver coperto casi di pedofilia quando era arcivescovo di Monaco. Il rapporto, commissionato… - petergomezblog : Pedofilia, rapporto sulla diocesi di Monaco retta Ratzinger: 497 vittime di abusi. Il Papa emerito accusato di negl… - PabloAguayoW : RT @Radio1Rai: #Pedofilia Il rapporto sugli abusi nell'arcidioscesi di Monaco di Baviera. L'indagine copre un periodo di oltre 70 anni, dal… - DrAntoniaPagani : RT @petergomezblog: Pedofilia, rapporto sulla diocesi di Monaco retta Ratzinger: 497 vittime di abusi. Il Papa emerito accusato di negligen… -

Ultime Notizie dalla rete : Pedofilia rapporto

, ildi Monaco evidenzia errori di Ratzinger in 4 casi Nelsui casi dinell'arcidiocesi di Monaco e sull' occultamento il Papa emerito Josef Ratzinger viene ...Ratzinger respinge ogni addebito Nelsui casi dinell'arcidiocesi di Monaco e sull'occultamento, il Papa emerito Josef Ratzinger ha affermato di non aver commesso errori di ...A gettare un’ombra oscura sulla gestione del dossier pedofilia da parte del predecessore di Bergoglio è un rapporto indipendente, commissionato dall’arcidiocesi di Monaco, a uno studio legale per far ...Secondo il report sulla Chiesa tedesca commissionato allo studio legale Westpfahl Spilker Wastl, Benedetto XVI non avrebbe agito su 4 casi di ...