Pd | Casu-Fiano | bene sgombero Casapound | solidarietà a poliziotto ferito

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma – “Oggi in via degli Orti di Malabarba a Casal Bertone, nel IV Municipio di Roma ci sono stati scontri durante lodi un locale occupato da militanti di. L’ex sede Inps, chiusa e murata dai fascisti del terzo millennio.” “Lodi questa sede è una buona notizia per Roma e per il paese, già in passatoaveva messo a fuoco i quartieri del IV municipio Casal Bruciato, Pietralata, Casal Bertone, aveva addirittura preso di mira Massimiliano Umberti, oggi presidente del IV Municipio, pubblicando la sua foto sui social e attaccandolo per il fatto che da capogruppo di opposizione si era schierato contro queste manifestazioni razziste.” “Apprendiamo da fonti di stampa una notizia orribile, negli scontri è rimastoun, nell’esercizio del ...