Pallanuoto | fissato il recupero tra C N Posillipo e AN Brescia

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Il C.N.comunica che la Fin ha disposto che la gara valevole per la tredicesima giornata del Campionato di Serie A1 tra ile l’AN, precedentemente in programma lo scorso 8 gennaio 2022, e rinviata a causa della positività al Covid di 4 atleti della formazione Lombarda, sarà recuperata sabato 29 Gennaio 2022 alle ore 15,30 alla Piscina Scandone di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

