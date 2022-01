Lega, comunicati i criteri di compilazione delle liste squadra: i dettagli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono stati comunicati i criteri di compilazione della lista dei giocatori su cui si basa il nuovo protocollo Covid introdotto dalla Lega Calcio Serie A. Su questi 25 calciatori si farà riferimento per l’eventuale intervento delle ASL per bloccare le partite. In caso di 35% della rosa positiva, corrispondente a 9 giocatori, le aziende sanitarie locali potranno intervenire. Ma come viene compilata questa lista? Da chi sarà composta la rosa? Dai calciatori inseriti nella rosa di cui al n. 83/A del 20 Novembre 2014 e, in aggiunta, da un numero di calciatori Under 23 fino al raggiungimento delle 25 unità. Quali giocatori under 23 possono rientrarvi? Nel comunicato la Lega Serie A precisa: “I calciatori Under 23 devono essere inseriti nella Lista rispettando il ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono statididella lista dei giocatori su cui si basa il nuovo protocollo Covid introdotto dallaCalcio Serie A. Su questi 25 calciatori si farà riferimento per l’eventuale interventoASL per bloccare le partite. In caso di 35% della rosa positiva, corrispondente a 9 giocatori, le aziende sanitarie locali potranno intervenire. Ma come viene compilata questa lista? Da chi sarà composta la rosa? Dai calciatori inseriti nella rosa di cui al n. 83/A del 20 Novembre 2014 e, in aggiunta, da un numero di calciatori Under 23 fino al raggiungimento25 unità. Quali giocatori under 23 possono rientrarvi? Nel comunicato laSerie A precisa: “I calciatori Under 23 devono essere inseriti nella Lista rispettando il ...

