La Sanità pubblica resta sottofinanziata

Una lettera aperta firmata dai giovani medici del sindacato Anaao Assomed e indirizzata al premier Draghi fa la fotografia di come, all'alba del terzo anno di pandemia, la situazione resti critica: «La quarta ondata del virus sta riportando gli ospedali verso condizioni di sofferenza che ci eravamo promessi di non rivedere quando, sei mesi fa, si chiudevano gli ultimi reparti Covid. Riemergono gli stessi problemi e siamo costretti a procrastinare le cure ordinarie. La carenza di personale, di infrastrutture, di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Sanità pubblica Covid Italia, calo terapie intensive e incidenza: report ...Cattolica del Sacro Cuore con l'advisorship scientifica del Professor Gianfranco Damiani e della Dottoressa Maria Lucia Specchia del Dipartimento di Scienze della Vita e Sanità Pubblica (Sezione di ...

Stremati dall'emergenza Covid: anestesisti e rianimatori in fuga dalla sanità pubblica PORDENONE - Medici e infermieri in fuga dalle strutture pubbliche del Friuli Venezia Giulia. Un grande ruolo, a sentire gli addetti ai lavori, lo ha giocato la pressione legata all'emergenza Covid, ...

