Inter, tutto sul talento italiano come dopo Vidal! (Di giovedì 20 gennaio 2022) La società nerazzurra, guidata da Ausilio e Beppe Marotta, pensa già al futuro della rosa e punta ad un giovane talento italiano in particolare, pronto a prendere il posto di Arturo Vidal nel centrocampo Interista. Frattesi Sassuolo Inter Il prescelto anche dal tecnico Simone Inzaghi sarebbe Davide Frattesi, il talento del 99? si sta mettendo in mostra con la maglia del Sassuolo e andrebbe a sostituire Vidal che attualmente è in scadenza di contratto nell'estate del 2023, ma potrebbe essere lasciato partire prima (vista l'età e l'alto monte ingaggi) con una buonuscita di 4 milioni. Daniele Scrazzolo

