Intel ha tutto l’interesse a minare bitcoin e annuncia un nuovo chip super performante no CPU o GPU

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Il colosso californiano di Santa Clara ha talmente tanto a cuore il mondo delle criptovalute, da volerne rivoluzionare il sistema. Sembra proprio che, uno dei più grandi produttori dial mondo, abbia intenzioni bellicose per le monete digitale, in un futuro molto prossimo.si immerge nel mining di– Adobe StockLo ha fatto capire a chiare lettere, d’altronde. E secondo indiscrezioni un, specializzato percriptovalute potrebbe essere presentato alla prossima International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), in programma a febbraio. Un “rilascio diin evidenza” dialla conferenza, infatti, è intitolata “Bonanza ...

tutto_crypto : Ora che arriva il 'Bonanza Mine' di Intel, come cambierà il mining di #Bitcoin ? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Intel tutto

In, le loro fortune ammontano a circa 1.100 miliardi di dollari. Diciassette di loro hanno ... diritti umani, giovani Donazioni fatte: $ 8 miliardi Gordon e Betty Moore Fonte di ricchezza:...merito (o colpa) di MCU3 , il nuovo sistema di infotainment basato su processore AMD Ryzen ... In passato la società di Elon Musk ha impiegato unitàAtom per gestire le funzionalità del ...Intel dovrebbe annunciare a breve i propri chip ASIC per il mining, i quali saranno venduti in larga parte alla startup GRIID per una sua enorme farm.La startup dell'Ohio GRIID è il primo cliente di Intel per quanto riguarda Bonanza Mine, l'ASIC per il mining di Bitcoin che Intel svelerà a febbraio durante l'ISSCC 2022. Nel frattempo è emerso anche ...