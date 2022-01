Il film Donne sull’Orlo di una Crisi di Nervi di Almodovar diventa una serie tv | scelta l’attrice nel ruolo che fu di Carmen Maura

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Apple sta sviluppando un adattamento televisivo didi unadi, la commedia nera di Pedrodel 1988, liberamente ispirato a La voce umana di Jean Cocteau. Il progetto è prodotto dallo stesso regista spagnolo e dalla sua compagnia, El Deseo, insieme a 3Pas Studios e Lionsgate TV. Noelle Valdivia (Masters Of Sex) si occuperà della sceneggiatura. Iloriginale didi unadiseguiva la storia di Pepa, una donna che, dopo essere stata piantata dall’amante, famoso doppiatore cinematografico, si mette sulle sue tracce, incontrando unadi bizzarri personaggi tra cui il figlio di lui, un’amica che crede di essere perseguitata dalla ...

Advertising

sautieri : RT @Unomattina: A #Cinemattina di @sommarugapaolo Enrico Vanzina per presentare il suo nuovo film, Tre sorelle, 'una commedia romantica, te… - Unomattina : A #Cinemattina di @sommarugapaolo Enrico Vanzina per presentare il suo nuovo film, Tre sorelle, 'una commedia roman… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #DonneSullOrloDiunaCrisiDiNervi, film del 1988 di Pedro Almodóvar darà origine a una serie tv prodotta da #Apple, che ved… - MoviesAsbury : #DonneSullOrloDiunaCrisiDiNervi, film del 1988 di Pedro Almodóvar darà origine a una serie tv prodotta da #Apple, c… - badtasteit : #GinaRodriguez star della serie ispirata al film #DonneSulOrloDiUnaCrisiDiNervi -

Ultime Notizie dalla rete : film Donne

Il successo nel cinema di Johnny Weissmuller Il suo vero esordio cinematografico si registra però nel 1932 quando firmando un contratto con MGM ottiene il ruolo di Tarzan nel'Tarzan l'uomo ...Meglio ribelle o re? Icontinuano, sembra che qualunque pellicola lui scelga sia un successo. È nel cast di "Piccole", sempre della Gerwig e sempre accanto a Saoirse Ronan. "Seguo una ...Apple TV sta sviluppando un adattamento televisivo del film di Almodovar, Donne sull'Orlo di una Crisi di Nervi: ecco la sua protagonista ...Alla Casa degli Artisti i progetti ispirati alla grande astrofisica. Sono poetici, allegorici, animalisti: il migliore andrà in una piazza o in una via milanese ...