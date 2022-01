Igiene intima post parto: 5 cose importanti da sapere (Di giovedì 20 gennaio 2022) Con il parto si conclude il lungo periodo della gravidanza, ma inizia una fase nuova nella quale non mancano le novità e i cambiamenti legati al corpo delle neomamme. L’Igiene intima post parto si rivela essenziale proprio per curare e trattare regolarmente una parte del corpo sempre molto delicata e fondamentale e che è stata particolarmente stressata durante il parto, sia che si tratti di un parto vaginale che di un cesareo. Igiene intima post parto: perché è importante Nonostante spesso non sia considerata una priorità, anche comprensibilmente, essendo travolte dalla cura dell’Igiene del neonato e delle sue impellenti necessità, è fondamentale che anche le donne si occupino della ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 20 gennaio 2022) Con ilsi conclude il lungo periodo della gravidanza, ma inizia una fase nuova nella quale non mancano le novità e i cambiamenti legati al corpo delle neomamme. L’si rivela essenziale proprio per curare e trattare regolarmente una parte del corpo sempre molto delicata e fondamentale e che è stata particolarmente stressata durante il, sia che si tratti di unvaginale che di un cesareo.: perché è importante Nonostante spesso non sia considerata una priorità, anche comprensibilmente, essendo travolte dalla cura dell’del neonato e delle sue impellenti necessità, è fondamentale che anche le donne si occupino della ...

