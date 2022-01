Highlights Daniel-Murray 6-4 6-4 6-4 | Australian Open 2022 VIDEO

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Ilcon glidel match tra Taroed Andy, valido per il secondo turno degli. Un match molto combattuto, a dispetto di quanto possa far sembrare il risultato finale, con il giapponese che si è imposto per tre set a zero: il punteggio al termine delle poco meno di tre ore di battaglia recita 6-4 6-4 6-4. Dopo un terzo game infinito nel primo set,strappa il servizio al britannico, subendo il contro-break ne sesto game. Il settimo gioco vede ancora il giapponese rubare il turno di battuta a, il quale, dopo essersi visto annullare due palle break nell’ottavo game, deve arrendersi all’avversario. Nel secondo set, anon basta un totale di sei palle ...

... PROGRAMMA E TV Il confronto tra Murray eè programmato in data giovedì 20 gennaio , non ... conpubblicati post - partita. Grande attesa per il debutto di Musetti sul cemento di ...Il video con glidel match del primo turno degli Australian Open 2022 tra Alexander Zverev eAltmaier, vinto comodamente in tre set dal numero tre del mondo contro il suo connazionale. Il punteggio ...Il video con gli highlights del match tra Taro Daniel ed Andy Murray, valido per il secondo turno degli Australian Open 2022. Un match molto combattuto, a dispetto di quanto possa far sembrare il risu ...Secondo posto per Daniel Yule , che recupera sei posizioni, e Giuliano Razzoli conquista un podio che mancava da sei anni recuperando dalla nona posizione nella prima manche. Cade Alex Vinatzer . Rec ...