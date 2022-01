Gravina: “Insigne a Toronto, non va a cuor leggero” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Gabriele Gravina presidente della FIGC parla di Lorenzo Insigne e del suo trasferimento in MLS al Toronto. Il capitano del Napoli ha deciso di lasciare la Campania per andare negli USA dove lo attendo un campionato in tono minore, ma sicuramente un ingaggio nettamente più alto. Insigne al Toronto guadagnerà 11,5 milioni di euro a stagione. Una scelta che va in qualche modo in contrasto con quella di Mertens che ha detto: “Rinuncio ai dollari voglio Napoli“. Ecco le parole di Gravina al Corriere dello Sport: “La pandemia è una montagna che iniziamo a scalare. Il protocollo sanitario è una vittoria. La soglia del 35% di contagiati ci pone al riparo da divieti difformi delle singole Asl. Non accadrà più che si giochi con undici positivi e si resti bloccati per tre. È una garanzia che il ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 20 gennaio 2022) Gabrielepresidente della FIGC parla di Lorenzoe del suo trasferimento in MLS al. Il capitano del Napoli ha deciso di lasciare la Campania per andare negli USA dove lo attendo un campionato in tono minore, ma sicuramente un ingaggio nettamente più alto.alguadagnerà 11,5 milioni di euro a stagione. Una scelta che va in qualche modo in contrasto con quella di Mertens che ha detto: “Rinuncio ai dollari voglio Napoli“. Ecco le parole dial Corriere dello Sport: “La pandemia è una montagna che iniziamo a scalare. Il protocollo sanitario è una vittoria. La soglia del 35% di contagiati ci pone al riparo da divieti difformi delle singole Asl. Non accadrà più che si giochi con undici positivi e si resti bloccati per tre. È una garanzia che il ...

