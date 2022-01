GF Vip, l’ex di Giacomo Urtis è un famoso tronista di Uomini e Donne (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo il clamore provocato dalle dichiarazioni sull’amore clandestino che avrebbe vissuto per anni con Fabrizio Corona, Giacomo Urtis ora è al centro del gossip per via di una rivelazione fatta sul suo conto da Ivan Rota, giornalista di Dagospia famoso per la sua rubrica “pillole di gossip”. Secondo Rota, tra gli ex amori più importanti di Giacomo Urtis ci sarebbe addirittura un famoso ex tronista di Uomini e Donne. Si tratta di un ragazzo che dopo essere passato nello studio di Maria De Filippi, è diventato agente dei vip… di chi si tratta? Sui social si è scatenato il toto-nomi! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Soleil Sorge sorpresa da un messaggio sull’amore con Alex Belli: “Volo in alto” A margine di un ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo il clamore provocato dalle dichiarazioni sull’amore clandestino che avrebbe vissuto per anni con Fabrizio Corona,ora è al centro del gossip per via di una rivelazione fatta sul suo conto da Ivan Rota, giornalista di Dagospiaper la sua rubrica “pillole di gossip”. Secondo Rota, tra gli ex amori più importanti dici sarebbe addirittura unexdi. Si tratta di un ragazzo che dopo essere passato nello studio di Maria De Filippi, è diventato agente dei vip… di chi si tratta? Sui social si è scatenato il toto-nomi! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Soleil Sorge sorpresa da un messaggio sull’amore con Alex Belli: “Volo in alto” A margine di un ...

