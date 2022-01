GF Vip | Jessica Selassie bollente | i capelli prendono fuoco -VIDEO

Advertising

LauraDonati11 : RT @Reality_House: Il sondaggio di #RealityHouse ?? Quattro al televoto: chi vuoi salvare? Vota qui ???? - untizioh : (NON È IL TELEVOTO UFFICIALE) Ma se volete VOTATE Jessica cosi anche nei sondaggi FACCIAMO VEDERE CHE È PRIMA #jerù… - ChiaraaL_ : RT @AleUmbi94: Raga votate anche qui Jessica ?????????????????? #jeru #GFvip #jessvip #jessivip - Reality_House : Il sondaggio di #RealityHouse ?? Quattro al televoto: chi vuoi salvare? Vota qui ???? - zazoomblog : Barù ci prova con Jessica al Gf Vip? “Fai il primo passo” - #prova #Jessica #primo #passo” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Jessica

L'ex tronista in particolare, dopo le parole della mamma durante l'ultima puntata del Gf( in cui la donna la messa in guardia dalla sincerità di), crede fermamente alle parole della ...... non poco, Lulù Selassiè che ha fatto presente alla sua coinquilina del Grande Fratelloil suo ... preferisce Soleil che le dice in faccia anche le cattive piuttosto chein quanto, a suo ...Ha rischiato grosso durante la cena, Jessica Selassie al GF Vip. La principessa si avvicina al tavolo e i capelli prendono fuoco: il video dell'incidente ...Lulù Selassié Manule Bortuzzo: i due ragazzi sono sempre più uniti e innamorati e hanno addirittura dichiarato di volersi sposare ...