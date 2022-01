Gf Vip 6, Lulù Selassiè critica Sophie Codegoni per l’avvicinamento a Soleil Sorge: “Fa quello che le dice la mamma” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Brusco risveglio per Lulù Selassiè questa mattina. Fra le protagoniste assolute di questa edizione del Gf Vip, amata e odiata per il suo carattere ribelle e diretto, Lulù ha avuto un confronto molto acceso con Sophie. Al centro della discordia l’avvicinamento dell’ex tronista di Uomini e Donne verso Soleil Sorge. Dopo mesi di critiche feroci e battutine al vetriolo fra le due, questa nuova amicizia sta lasciando un po’ perplessi le due sorelle. “Ci ridi, vai nella sua stanza. Ci rimango molto male, perché è una persona che a me e alle mie sorelle ci odia”, ha sbottato Lulù alla fine del loro scambio di battute. Secondo Lulù Selassié, Soleil avrebbe un atteggiamento falso con tutti, tant’è che secondo la princess ... Leggi su isaechia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Brusco risveglio perquesta mattina. Fra le protagoniste assolute di questa edizione del Gf Vip, amata e odiata per il suo carattere ribelle e diretto,ha avuto un confronto molto acceso con. Al centro della discordiadell’ex tronista di Uomini e Donne verso. Dopo mesi di critiche feroci e battutine al vetriolo fra le due, questa nuova amicizia sta lasciando un po’ perplessi le due sorelle. “Ci ridi, vai nella sua stanza. Ci rimango molto male, perché è una persona che a me e alle mie sorelle ci odia”, ha sbottatoalla fine del loro scambio di battute. SecondoSelassié,avrebbe un atteggiamento falso con tutti, tant’è che secondo la princess ...

Advertising

Malvy34087444 : RT @VicolodelleNews: #GFVip #Manuel , in piedi per baciare la sua #Lulù, ma gli autori censurano a favore di #Soleil #luluemanuel #manuelul… - mickyCREE : RT @VicolodelleNews: #GFVip #Manuel , in piedi per baciare la sua #Lulù, ma gli autori censurano a favore di #Soleil #luluemanuel #manuelul… - SilviaSiza56 : RT @VicolodelleNews: #GFVip #Manuel , in piedi per baciare la sua #Lulù, ma gli autori censurano a favore di #Soleil #luluemanuel #manuelul… - pupastra1973 : RT @VicolodelleNews: #GFVip #Manuel , in piedi per baciare la sua #Lulù, ma gli autori censurano a favore di #Soleil #luluemanuel #manuelul… - Pao00048690 : RT @VicolodelleNews: #GFVip #Manuel , in piedi per baciare la sua #Lulù, ma gli autori censurano a favore di #Soleil #luluemanuel #manuelul… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Lulù Omar Hassan, ex pugile oggi artista/ 'Sport mollato per il diabete: miei quadri?" Delia Duran "Io concorrente al GF Vip quando c'era ancora Alex"/ "Mi hanno stoppata" Omar Hassan, ... Lulù Selassiè stronca Soleil: "Non farò come tutti gli altri che le leccano il cul* per paura"/ "...

Lulù Selassiè e l'affondo di Alda D'Eusanio: "È stata incoerente al GF Vip" Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio critica Lulù Selassiè: 'È stata incoerente' Settimane fa Lulù Selassiè ha avuto un durissimo scontro con Katia Ricciarelli al GF Vip 6 , la quale ha fatto delle uscite sul suo ...

Katia Ricciarelli squalificata dal GF Vip Insulti razzisti a Lul Vai al tuo paese Poi Strona Gossip News Delia Duran "Io concorrente al GFquando c'era ancora Alex"/ "Mi hanno stoppata" Omar Hassan, ...Selassiè stronca Soleil: "Non farò come tutti gli altri che le leccano il cul* per paura"/ "...Grande Fratello, Alda D'Eusanio criticaSelassiè: 'È stata incoerente' Settimane faSelassiè ha avuto un durissimo scontro con Katia Ricciarelli al GF6 , la quale ha fatto delle uscite sul suo ...