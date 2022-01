Europa a caccia di un commissario per il benessere degli animali: una proposta da record (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un commissario europeo esplicitamente incaricato del benessere degli animali: ben 118 membri del Parlamento europeo di 26 Stati membri diversi hanno presentato un’interrogazione orale, promossa dal deputato Niels Fuglsang (S&D, Danimarca), a sostegno della proposta. In pratica si tratta di dare più importanza al benessere degli animali, rendendolo esplicito già nel titolo di lavoro del commissario UE competente, che diventerebbe “salute, sicurezza alimentare e benessere degli animali”. L’Europarlamentare danese Niels Fuglsang, 36 anni La proposta ha già raggiunto un piccolo record: si tratta infatti dell’interrogazione orale più ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 20 gennaio 2022) Uneuropeo esplicitamente incaricato del: ben 118 membri del Parlamento europeo di 26 Stati membri diversi hanno presentato un’interrogazione orale, promossa dal deputato Niels Fuglsang (S&D, Danimarca), a sostegno della. In pratica si tratta di dare più importanza al, rendendolo esplicito già nel titolo di lavoro delUE competente, che diventerebbe “salute, sicurezza alimentare e”. L’rlamentare danese Niels Fuglsang, 36 anni Laha già raggiunto un piccolo: si tratta infatti dell’interrogazione orale più ...

