Dal Pnrr  arriva oltre 1 miliardo | saranno capaci di spenderlo? 

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Le idee di Roberto Gualtieri sul punto sono chiarissime. Il sindaco ha tenuto per sé le deleghe sul recovery fund che considera “un’imperdibile occasione per Roma”. E in Campidoglio sono settimane che ci si prepara. Questa mattina scadrà l’avviso pubblico per reclutare il direttore che guiderà la nuova direzionee fondi europei. Sopra di lui, che si occuperà di gestire i finanziamenti, – come varato da Gualtieri nella nuova macrostruttura – ciun capo dipartimento e un vicesegretario generale. Questa cabina di regia coordinerà i lavori dei dipartimenti e degli assessorati con un manipolo di funzionari dedicati. Tra poche settimane dunque la macchina potrà finalmente partire. Qualcosa è già possibile dirla. A Roma dalarriverà almeno undi euro, ma con i tanti bandi in pubblicazione, i ...

20/01/2022 - Le Amministrazioni coinvolte nel PNRR stanno per assumere a tempo determinato i professionisti che affiancheranno i dipendenti nello svolgimento delle procedure connesse alla realizzazion ...
In arrivo per la sanità siciliana una pioggia di danaro del PNRR, si tratta di tanti soldi che potrebbero cambiare il volto della Sanità, in totale 797 milioni di euro. Il Piano di Ripresa e Resilienz ...