Dal Barcellona: “Deve partire subito”, Juve alla finestra! (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’avventura di Ousmane Dembelé al Barcellona è giunta ai titoli di coda. Il direttore Mateu Alemany lo ha comunicato attraverso il canale ufficiale del club: “É evidente che il giocatore non voglia continuare al Barcellona. A seguito di questo scenario è stato comunicato a lui e ai suoi agenti che Deve partire subito.“ Ha spiegato anche la motivazione di questa scelta drastica: “Vogliamo solo giocatori che sposino la nostra causa e per questo speriamo che il trasferimento avvenga entro il 31 gennaio.” Ousmane Dembele, Barcellona Dembelè nelle scorse settimane è stato accostato anche alla Juventus, si parlava di un principio di accordo già trovato per prelevarlo a zero a giugno. Resta da capire se il francese alla fine rimarrà ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’avventura di Ousmane Dembelé alè giunta ai titoli di coda. Il direttore Mateu Alemany lo ha comunicato attraverso il canale ufficiale del club: “É evidente che il giocatore non voglia continuare al. A seguito di questo scenario è stato comunicato a lui e ai suoi agenti che.“ Ha spiegato anche la motivazione di questa scelta drastica: “Vogliamo solo giocatori che sposino la nostra causa e per questo speriamo che il trasferimento avvenga entro il 31 gennaio.” Ousmane Dembele,Dembelè nelle scorse settimane è stato accostato anchentus, si parlava di un principio di accordo già trovato per prelevarlo a zero a giugno. Resta da capire se il francesefine rimarrà ...

