Crac Veneto Banca, i pm chiedono sei anni per l'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un uomo solo al comando che avrebbe fatto tutto da solo: mandato in dissesto Veneto Banca e sul lastrico decine di migliaia di risparmiatori. Così è stato dipinto Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato dell'istituto di Montebelluna, nella requisitoria durata cinque ore dei pm di Treviso Massimo De Bortoli e Gabriella Cama, che hanno chiesto per lui sei anni di reclusione per i reati di ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto. Una terza accusa, quella di aggiotaggio, è andata in prescrizione alla fine del 2021. Ma lo stesso destino potrebbe aspettare anche i reati rimasti in piedi, visto il tempo trascorso (la liquidazione coatta risale al 2017), in un processo laborioso e affrontato con poche forze dai magistrati inquirenti. L'accusa ha ritenuto che le ...

