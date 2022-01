Commette una rapina... con la mascherina. La Cassazione: “È un'aggravante” (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Cassazione ha respinto il ricorso di un uomo che era stato condannato, in primo e secondo grado, per rapina con tanto di aggravante rappresentata travisamento del volto. Ma il era stato compiuto mentre... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 20 gennaio 2022) Laha respinto il ricorso di un uomo che era stato condannato, in primo e secondo grado, percon tanto dirappresentata travisamento del volto. Ma il era stato compiuto mentre...

Ultime Notizie dalla rete : Commette una Psicopatologia del potere & transizione politica È l'intestazione dell'articolo 283 del codice penale, che prevede una pena non inferiore a cinque anni per "chiunque commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma ...

Commette una rapina... con la mascherina. La Cassazione: 'È un'aggravante' La Cassazione ha respinto il ricorso di un uomo che era stato condannato, in primo e secondo grado, per rapina con tanto di aggravante rappresentata travisamento del volto. Ma il era stato compiuto ...

