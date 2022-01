Calcio | Mihajlovic ' Dura a Verona | serve Bologna con giocatori al 100%'

Advertising

sportli26181512 : Bologna, Mihajlovic: 'Così è difficile preparare le partite. Theate ? È diventato presuntuoso': Bologna, Mihajlovic… - Gazzetta_it : Bologna, Mihajlovic: 'Così è difficile preparare le partite. Theate? È diventato presuntuoso' - sportface2016 : #VeronaBologna, le parole di #Mihajlovic alla vigilia - Fantacalcio : Bologna, Mihajlovic: 'Ecco come stanno Arnautovic e Orsolini' - sportli26181512 : Bologna, Aebischer ha detto sì a Mihajlovic: Young Boys e Cagliari già d'accordo ma il mediano preferisce gli emili… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Mihajlovic

Dobbiamo avere l'atteggiamento giusto e andare in campo facendo la partita che abbiamo preparato", ha spiegatoche poi si sofferma sui singoli, a partire dal giovane Theate un po' ...Lo ha detto l'allenatore del Bologna, Sinisa, alla vigilia del match contro il Verona, al Bentegodi dove il tecnico serbo si presentò per la prima volta in panchina dopo la malattia: '...L'allenatore: "Contro il Napoli ci è mancato il coraggio, al Bentegodi voglio solo giocatori che diano il 100%" ...Il tecnico dei rossoblù alla vigilia della trasferta contro il Verona: "È una situazione molto difficile per tutti" ...