Biathlon | startlist 15 km Anterselva 2022 | programma | orari | tv | streaming | pettorali delle italiane

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Venerdì 21 gennaio (ore 14.15) si disputerà l’individuale femminile ad, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-di. Le donne si cimenteranno nella prova massacrante sulle nevi: 15 km sugli sci di fondo intervallati da quattro passaggi al poligono (due serie in piedi, due a terra), dove ogni errore sarà punito con un minuto di penalità sul tempo complessivo. Si preannuncia grande spettacolo per entrare nel vivo del fine settimana in terra altoatesina. L’Italia sogna in grande con Dorothea Wierer (pettorale numero 16, scatterà alle ore 14.23) e con Lisa Vittozzi (pettorale numero 8, partenza alle ore 14.19). In gara anche Federica Sanfilippo (pettorale 48, partenza alle 14.39), Samuela Comola (pettorale 79, partenza alle 14.54) e Michela Carrara (pettorale 88, partenza alle 14.58). Di ...

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà visibile su Eurosport Player, Discovery+, biathlonworld.com, DAZN, Sky Go e NOW. Prosegue la Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon. Si disputerà oggi sulle nevi di Anterselva (Italia) l'inseguimento maschile (inizio alle ore 14:15), prova molto importante in vista delle Olimpiadi. Giovedì 20 gennaio (ore 14.15) si disputerà l'individuale maschile ad Anterselva, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon.