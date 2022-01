Amici, Sangiovanni parla della scelta presa con Giulia Stabile e dell’attenzione morbosa dei fan (Di giovedì 20 gennaio 2022) E’ pronto a iniziare la sua avventura al Festival di Sanremo, ma il suo ultimo anno è stato tutto un turbinio di emozioni e soddisfazioni. A parlarne è stato proprio Sangiovanni a VanityFair. Diventato noto grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, il 19enne veneto ha spiegato: Sono diventato zio, ho trovato una persona che mi ama in un modo smisurato, non è scontato, è molto più difficile questo che fare sette dischi di platino. Ho cantato all’Arena di Verona per la prima volta. Sono entrato a fare parte di un ambiente di lavoro dove ci sono artisti che prima per me erano inarrivabili e adesso, invece, ci passo le serate. Ma i risvolti del suo mestiere non sono solo positivi. Quando sei così esposto, oltre all’amore ti arriva anche l’odio, e io ne ho ricevuto tantissimo. Insulti di ogni genere sui social per come ... Leggi su isaechia (Di giovedì 20 gennaio 2022) E’ pronto a iniziare la sua avventura al Festival di Sanremo, ma il suo ultimo anno è stato tutto un turbinio di emozioni e soddisfazioni. Arne è stato proprioa VanityFair. Diventato noto grazie alla sua partecipazione addi Maria De Filippi, il 19enne veneto ha spiegato: Sono diventato zio, ho trovato una persona che mi ama in un modo smisurato, non è scontato, è molto più difficile questo che fare sette dischi di platino. Ho cantato all’Arena di Verona per la prima volta. Sono entrato a fare parte di un ambiente di lavoro dove ci sono artisti che prima per me erano inarrivabili e adesso, invece, ci passo le serate. Ma i risvolti del suo mestiere non sono solo positivi. Quando sei così esposto, oltre all’amore ti arriva anche l’odio, e io ne ho ricevuto tantissimo. Insulti di ogni genere sui social per come ...

Advertising

occhio_notizie : Amici, Sangiovanni: ''Mi hanno minacciato di morte, c'è un'attenzione morbosa su me e Giulia Stabile'' #amici20… - Camils10 : Ho appena letto l'intervista di Vanity a Sangiovanni e ribadisco quello che ho detto quando uscì la cover story con… - Robiberta_ : A me Albe piace tantissimo come persona ma temo che quando uscirà da Amici lo scambieranno tutti per #Sangiovanni ???????#amici21 - sspicychia : @Nikysani scusate non seguo amici, MA SEMBRA SANGIOVANNI - filosofainfasce : Ma solo io non trovo differenze tra Albe e Sangiovanni? Sono davvero pochi dentro #amici con una personalità propri… -