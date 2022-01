Agguato in pieno centro in paese del Nuorese (Di giovedì 20 gennaio 2022) Omicidio questa mattina a Oliena (Nuoro): vittima è un allevatore di 59 anni, Tonino Corrias. Da quanto si apprende l'Agguato è avvenuto in paese, vicino al Municipio, quando l'uomo stava uscendo di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Omicidio questa mattina a Oliena (Nuoro): vittima è un allevatore di 59 anni, Tonino Corrias. Da quanto si apprende l'è avvenuto in, vicino al Municipio, quando l'uomo stava uscendo di ...

Advertising

vivere_sardegna : Agguato in pieno centro in paese del Nuorese - MediasetTgcom24 : Agguato in pieno centro in un paese del Nuorese: ucciso 59enne #nuoro - TgrRai : Oliena (#Nuoro), allevatore di 59 anni ucciso questa mattina durante un agguato nel pieno centro del paese. La vitt… -