Uomini e Donne, Jo Squillo e Biagio Di Maro si sentono in privato: il motivo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nell'ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda, Biagio Di Maro è stato attaccato duramente dalla dama Elena, con cui usciva, e dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Se la prima lo accusava di sentirsi con un'altra donna mentre si frequentavano, Tina e Gianni hanno ribadito di considerarlo falso e interessato solo alla fama, non certo a trovare l'amore.

