Tutti gli ospiti di Sanremo 2022 | serata per serata

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Di giorno in giorno vengono confermati glidi. Cosa vedremo al Teatro Ariston diper? I primi nomi ad essere ufficializzati da Amadeus sono quelli delle 5 co-conduttrici con lui sul palco per le serate della kermesse canora. Saranno 5 le donne che si alterneranno nel corso nelle 5 serate, 5 personalità diverse del mondo dello spettacolo, ognuna al suo fianco in una delle serate di. Dopo aver svelato qualche dettaglio in più sulla co-conduzione, il direttore artistico del Festival si concentra sugli. Glidiper ...