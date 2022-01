Tonga senza internet per settimane: come un effetto collaterale dell’eruzione condiziona e rallenta i soccorsi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Quella causata dall’eruzione del vulcano a Tonga, l’Hunga Tonga-Hunga Hàapai, rischia di essere una delle sciagure più tragiche del nostro secolo. Dopo le scarse informazioni che sono arrivate nel resto del mondo in seguito all’eruzione (che è stata osservata dai satelliti – e ha fatto già abbastanza paura così) e dopo le prime immagini dopo le onde anomale che hanno distrutto alcune isole dell’arcipelago del Paese oceanico, occorre capire quale sia stato il reale impatto sul Paese, sulla sua popolazione e sulle sue istituzioni. Sicuramente, uno degli elementi che non aiuta a raccogliere queste notizie è il fatto che l’eruzione del vulcano a Tonga abbia messo fuorigioco la connessione a internet del Paese. Questo non rappresenta – come ha ben sottolineato il sito internet del MIT ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Quella causata dall’eruzione del vulcano a, l’Hunga-Hunga Hàapai, rischia di essere una delle sciagure più tragiche del nostro secolo. Dopo le scarse informazioni che sono arrivate nel resto del mondo in seguito all’eruzione (che è stata osservata dai satelliti – e ha fatto già abbastanza paura così) e dopo le prime immagini dopo le onde anomale che hanno distrutto alcune isole dell’arcipelago del Paese oceanico, occorre capire quale sia stato il reale impatto sul Paese, sulla sua popolazione e sulle sue istituzioni. Sicuramente, uno degli elementi che non aiuta a raccogliere queste notizie è il fatto che l’eruzione del vulcano aabbia messo fuorigioco la connessione adel Paese. Questo non rappresenta –ha ben sottolineato il sitodel MIT ...

