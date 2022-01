Sonia Bruganelli a ruota libera attacca Volpe Lei risponde | “Sei piccola”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)si lascia andare nell’ultima intervista al settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini. L’opinionista del Grande Fratello ha annunciato che il prossimo anno non ci sarà. Infatti ha in cantiere dei progetti che coinvolgono anche il marito Paolo Bonolis e il figlio di lui Stefano, avuto nel precedente matrimonio con Diane Zoeller: “Alfonso Signorini mi ha scelto per il suo GF Vip in un momento particolare della mia vita, mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi. Mi piacerebbe che le persone non mi considerassero fredda. Io sono una donna di cuore, amo far famiglia, provo a non lasciare nessuno indietro. Cerco sempre opportunita? per i piu? giovani, cerco sempre di motivare i ragazzi che lavorano per SDL la sua società, ndr. Mi sento Jessica Rabbit: mi disegnano cosi?, ma ho un cuore ...