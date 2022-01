Scuola, matematico Roccetti: “in classe i contagi crescono come nel Paese, norme incidono” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ciò che emerge dalla curva contagi della popolazione italiana è riscontrabile sul fronte scolastico. “La curva dei contagi nel mondo della Scuola è funzione di quella generale. Quindi se i contagi in Italia crescono, sul fronte scolastico si verificherà un effetto di accumulo; se decrescono, la Scuola ne avrà beneficio. C’è una proporzionalità diretta”. Ne parla con l’Adnkronos Marco Roccetti, ordinario di Scienza dei dati all’Università di Bologna che osserva: “la scommessa del governo italiano è che a fine mese la curva decada velocemente con beneficio della Scuola, come avvenuto in Inghilterra. Ma noi, a differenza del governo inglese, abbiamo introdotto nel sistema, attraverso restrizioni e troppe ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ciò che emerge dalla curvadella popolazione italiana è riscontrabile sul fronte scolastico. “La curva deinel mondo dellaè funzione di quella generale. Quindi se iin Italia, sul fronte scolastico si verificherà un effetto di accumulo; se de, lane avrà beneficio. C’è una proporzionalità diretta”. Ne parla con l’Adnkronos Marco, ordinario di Scienza dei dati all’Università di Bologna che osserva: “la scommessa del governo italiano è che a fine mese la curva decada velocemente con beneficio dellaavvenuto in Inghilterra. Ma noi, a differenza del governo inglese, abbiamo introdotto nel sistema, attraverso restrizioni e troppe ...

Advertising

telodogratis : Scuola, matematico Roccetti: “in classe i contagi crescono come nel Paese, norme incidono” - TV7Benevento : Scuola, matematico Roccetti: 'in classe i contagi crescono come nel Paese, norme incidono'... - fatuciuccio : #Draghi????? #Figliuolo????? Scuola, matematico Roccetti: 'in classe i contagi crescono come nel Paese, norme incido… - italiaserait : Scuola, matematico Roccetti: “in classe i contagi crescono come nel Paese, norme incidono” - sulsitodisimone : Scuola, matematico Roccetti: 'in classe i contagi crescono come nel Paese, norme incidono' -