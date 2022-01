Salernitana, Sabatini tenta il colpaccio: contatti per Diego Costa (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Walter Sabatini è all’opera per rinforzare la Salernitana: in queste ore il ds sta tentando di convincere lo svincolato Diego Costa a trasferirsi in Campania “In questo momento non possiamo permetterci il lusso di un progetto. Ho bisogno di calciatori pronti alla guerra: non voglio retrocedere”. Walter Sabatini, nel giorno della sua presentazione, aveva tracciato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Walterè all’opera per rinforzare la: in queste ore il ds stando di convincere lo svincolatoa trasferirsi in Campania “In questo momento non possiamo permetterci il lusso di un progetto. Ho bisogno di calciatori pronti alla guerra: non voglio retrocedere”. Walter, nel giorno della sua presentazione, aveva tracciato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

