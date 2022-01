Roma, Via della Magliana: lavori da poco meno di una settimana e strada già distrutta (FOTO) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma. Erano terminati all’incirca una settimana fa, i lavori di riassestamento stradale su Via della Magliana, a Roma. Nemmeno il tempo di apprezzare l’asfalto nuovo di zecca gettato sulla strada che già ci sono le prime toppe e i primi cedimenti. Come è possibile evincere dalla FOTO, le buche all’altezza del civico 263, si sono già create nell’arco di pochi giorni. Leggi anche: Roma, mamma e figlia di 6 anni travolte mentre attraversano la strada Poi, per non dare nell’occhio, hanno subito provveduto a riempirle con alcune ”toppe” e cioè calando dell’asfalto nelle crepe createsi. Ma il risultato è stato l’opposto: le toppe si vedono eccome, anzi, creano sconforto tra coloro che hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 gennaio 2022). Erano terminati all’incirca unafa, idi riassestamentole su Via, a. Nemil tempo di apprezzare l’asfalto nuovo di zecca gettato sullache già ci sono le prime toppe e i primi cedimenti. Come è possibile evincere dalla, le buche all’altezza del civico 263, si sono già create nell’arco di pochi giorni. Leggi anche:, mamma e figlia di 6 anni travolte mentre attraversano laPoi, per non dare nell’occhio, hanno subito provveduto a riempirle con alcune ”toppe” e cioè calando dell’asfalto nelle crepe createsi. Ma il risultato è stato l’opposto: le toppe si vedono eccome, anzi, creano sconforto tra coloro che hanno ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, dieci Regioni eleggono i delegati. La Campania manda a Roma due indagati perpresunta corruzione e traffi… - PE_Italia : Un libro di condoglianze è stato aperto da oggi a Roma e Milano, nella sede dell'Ufficio del Parlamento europeo.… - petergomezblog : No vax di nuovo in piazza: in 5mila a Roma. A Milano interviene anche Montagnier: “I non vaccinati salveranno l’uma… - Antongiulio2 : RT @bettywrong: .@VittorioSgarbi presenterà il suo nuovo libro “Raffaello. Un Dio mortale” (@lanavediteseoed) OGGI pomeriggio alle 18.00 a… - davidefent : RT @bettywrong: .@VittorioSgarbi presenterà il suo nuovo libro “Raffaello. Un Dio mortale” (@lanavediteseoed) OGGI pomeriggio alle 18.00 a… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Via Stefania Craxi/ 'Berlusconi? Prima mi chiamavano per sapere se fosse morto, ora...' ... " Ha frodato il Fisco per 468 milioni e ha il braccio destro condannato per mafia, l'avvocato è condannato in via definitiva perché pagava i magistrati di Roma. È un problema etico e morale ". Non è ...

Roma pericolo Lecce, recupera El Shaarawy ...ottavi di finale per mano dello Spezia con tanto di figuraccia planetaria per via delle sei sostituzioni. Senza dire degli spettri del passato lontano, perche' il tempo passa ma da quel 1986 un Roma -...

Incidente via del Foro Italico: auto contro scooter, chiuso tratto di tangenziale RomaToday Roma, Via della Magliana: lavori da poco meno di una settimana e strada già distrutta (FOTO) Roma. Erano terminati all’incirca una settimana fa, i lavori di riassestamento stradale su Via della Magliana, a Roma. Nemmeno il tempo di apprezzare l’asfalto nuovo di zecca gettato sulla strada che ...

Robinho, sentenza definitiva: confermati i 9 anni di carcere per l’ex Milan Confermata la condanna all’ex giocatore rossonero. Dovrà scontare nove anni di carcere per violenza sessuale! La decisione della Corte di Cassazione di Roma… La notizia sta rimbalzando in ogni canale ...

... " Ha frodato il Fisco per 468 milioni e ha il braccio destro condannato per mafia, l'avvocato è condannato indefinitiva perché pagava i magistrati di. È un problema etico e morale ". Non è ......ottavi di finale per mano dello Spezia con tanto di figuraccia planetaria perdelle sei sostituzioni. Senza dire degli spettri del passato lontano, perche' il tempo passa ma da quel 1986 un-...Roma. Erano terminati all’incirca una settimana fa, i lavori di riassestamento stradale su Via della Magliana, a Roma. Nemmeno il tempo di apprezzare l’asfalto nuovo di zecca gettato sulla strada che ...Confermata la condanna all’ex giocatore rossonero. Dovrà scontare nove anni di carcere per violenza sessuale! La decisione della Corte di Cassazione di Roma… La notizia sta rimbalzando in ogni canale ...