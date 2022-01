Ric Flair: “Se CM Punk vuole restare in AEW, non può essere così generoso” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il roster della AEW è ricco di lottatori di talento, composto da ragazzi giovani ma anche da veterani. Questo include Wardlow, che si è imposto con autorevolezza sin dal suo debutto nel 2020. Ric Flair d’altro canto, sembra non aver condiviso il match con CM Punk a Dynamite nell’ultima puntata. Sette giorni fa, infatti, Wardlow ha completamente decimato il Best in the World con una sinfonia di Powerbomb ripetute sul ring e sul tavolo esterno al quadrato, anche se poi Punk è riuscito a vincere con un roll-up nel finale. Mentre parlava nel suo podcast Wooo Nation Uncensored, Ric Flair ha avuto da ridire sull’operato del wrestler di Chicago, definendolo troppo generoso. “Se guardo questo scontro con due protagonisti del genere, e poi usano un roll-up per concludere, mi uccide assolutamente. ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il roster della AEW è ricco di lottatori di talento, composto da ragazzi giovani ma anche da veterani. Questo include Wardlow, che si è imposto con autorevolezza sin dal suo debutto nel 2020. Ricd’altro canto, sembra non aver condiviso il match con CMa Dynamite nell’ultima puntata. Sette giorni fa, infatti, Wardlow ha completamente decimato il Best in the World con una sinfonia di Powerbomb ripetute sul ring e sul tavolo esterno al quadrato, anche se poiè riuscito a vincere con un roll-up nel finale. Mentre parlava nel suo podcast Wooo Nation Uncensored, Richa avuto da ridire sull’operato del wrestler di Chicago, definendolo troppo. “Se guardo questo scontro con due protagonisti del genere, e poi usano un roll-up per concludere, mi uccide assolutamente. ...

Advertising

e_ric_flair : RT @bl_nation: Ukiona content moto iba - houseofbrackets : RT @ravetta_pier: @houseofbrackets 'The Nature Boy' Ric Flair ....( e nn mi frega che il Wrestling non sia un vero sport ok???) https://t.c… - ravetta_pier : @houseofbrackets 'The Nature Boy' Ric Flair ....( e nn mi frega che il Wrestling non sia un vero sport ok???) - infoitcultura : Ric Flair: “Nick Khan ha cercato di cancellare il mio ruolo in WWE” - infoitcultura : Ric Flair: “Chris Jericho non rientra tra i più grandi di sempre, gli mancano i fondamentali” -