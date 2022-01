Quirinale | Sacchi ex Milan ' Berlusconi nel calcio è andato oltre sogno | coraggioso e lungimirante'

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Sono fuori dai giochi della politica ma diposso dire che gli sono riconoscente, è un amico e lo stimo, è statonele come imprenditore, di lui posso dire solo un gran bene, poi ha commesso anche degli errori ma 'errare humanum est'. Per fare tutto quello che ha fatto lui ci vuole coraggio, ma il coraggio è figlio della conoscenza". Parla così di Silvioe della corsa al Colle del leader di Forza Italia l'ex allenatore del, Arrigo, all'Adnkronos. Ricordando il suo approdo alnel 1987 dopo aver allenato il Parma, il tecnico di Fusignano, che assieme aha scritto la storia delvincendo un campionato, una Supercoppa italiana, 2 Coppe ...

Advertising

StartMagNews : Come si muove #SilvioBerlusconi nella partita del #Quirinale. La nota di Paola #Sacchi -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Sacchi

Il Tempo

...ancora in prima linea a 85 anni? Berlusconi è come quella vecchia pubblicità " cheadatta un ... Immagini Berlusconi nelle stanze del: uno come lui abituato a decidere, non si sentirà ...... poi da quel mezzo sono scese due persone trascinando deicontenenti la polvere di ossido di ... Artemisia Lab: "Il 67% delle persone è asintomatica". Borghi (PD), con elezione ...Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Sono fuori dai giochi della politica ma di Berlusconi posso dire che gli sono riconoscente, è un amico e lo stimo, è stato lungimirante nel calcio e come imprenditore, di ...Berlusconi sta portando avanti la propria candidatura per arrivare al Quirinale: l'ex Patron del Milan ha sempre mescolato sport e politica.