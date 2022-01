**Quirinale: Conte, pronti a confronto ampio ma via candidatura Berlusconi'** (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "L'incontro è andato bene, siamo pronti ad un'azione forte, ad un confronto ampio e condiviso. Ovviamente andranno rimosse dal tavolo candidature di parte, in particolare quella di Berlusconi, ma assolutamente siamo pronti ad offrire al Paese e a tuti i cittadini che aspettano, un Presidente o una Presidente autorevole che possa rappresentare tutti". Lo ha affermato Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con Enrico Letta e Roberto Speranza. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "L'incontro è andato bene, siamoad un'azione forte, ad une condiviso. Ovviamente andranno rimosse dal tavolo candidature di parte, in particolare quella di, ma assolutamente siamoad offrire al Paese e a tuti i cittadini che aspettano, un Presidente o una Presidente autorevole che possa rappresentare tutti". Lo ha affermato Giuseppe, al termine dell'incontro con Enrico Letta e Roberto Speranza.

Advertising

petergomezblog : Quirinale, diretta – Vertice M5s con Conte, due ipotesi: votare per Segre o lasciare l’Aula”. Sgarbi: “Berlusconi è… - Mov5Stelle : La nostra assemblea parlamentare ha dato pieno mandato al presidente Giuseppe Conte con l'obiettivo per il Quirinal… - ItaliaViva : .@matteorenzi: 'La vicenda del Quirinale dimostra che il M5S è del tutto marginale e che Conte non riesce a guidare… - ricci_sonia : Da Salvini a Meloni, passando per Letta, Renzi, Conte e Berlusconi. I leader dei principali partiti si sono mossi a… - news_mondo_h24 : Quirinale, vertice Conte-Letta-Speranza. “Aperti al confronto. Nessuno può vantare un diritto di prelazione” -