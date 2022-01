Quirinale | Conte | Confronto ampio ma via Berlusconi Letta | Ancora nessuna intesa sui nomi

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) "L'incontro è andato bene, siamo pronti a un'azione forte, a une condiviso. Ovviamente andranno rimosse dal tavolo candidature di parte, in particolare quella di, ma assolutamente siamo pronti ad offrire al Paese e a tutti i cittadini che aspettano, un Presidente o una Presidente autorevole che possa rappresentare tutti", ha affermato Giuseppe, al termine dell'incontro con Enricoe Roberto Speranza. "Non c'èsul nome perché ne parleremo con il centrodestra nei prossimi giorni. È andato tutto molto bene", ha aggiunto il segretario dem Enrico. Di Camilla Romana Bruno

Il leader M5s Giuseppe, il segretario dem Enrico Letta e il leader di Leu Roberto Speranza hanno condiviso lo stesso tweet al termine dell'incontro sul, svoltosi nell'abitazione romana dell'ex premier: "...Il Movimento piomba nella bufera nel cuore delle riunioni interne per ile subito si fanno strada i timori che qualche ombra sfiori le attività di Giuseppe. Si riunisce il gabinetto ...Carlo Calenda (Azione): 'Non ero al vertice tra Conte, Letta e Speranza perché non faccio parte dell'alleanza di sinistra, prima di parlare ...Roma, 19 gen. L'unità di intenti sul percorso per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica suggellata, a quanto viene riferito, nel vertice di stamattin ...