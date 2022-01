Quasi seimila cristiani uccisi in un anno: il rapporto “Porte Aperte” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen – Sono Quasi seimila i cristiani uccisi durante lo scorso anno secondo il rapporto Porte Aperte pubblicato da Tgcom24. cristiani uccisi e discriminati nel mondo La persecuzione contro i cristiani cresce, secondo il rapporto dell’associazione “Porte Aperte”. Molti i cristiani perseguitati e discriminati, circa 360 milioni (uno su sette). Tra i paesi, al primo posto c’è l’Afghanistan, superando la Corea del Nord, leader assoluta negli scorsi 20 anni. Le vittime in un anno per cause legate alla loro fede sono 5.898. Cento i paesi monitorati, e all’interno di essi aumenta la persecuzione dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen – Sonodurante lo scorsosecondo ilpubblicato da Tgcom24.e discriminati nel mondo La persecuzione contro icresce, secondo ildell’associazione “”. Molti iperseguitati e discriminati, circa 360 milioni (uno su sette). Tra i paesi, al primo posto c’è l’Afghanistan, superando la Corea del Nord, leader assoluta negli scorsi 20 anni. Le vittime in unper cause legate alla loro fede sono 5.898. Cento i paesi monitorati, e all’interno di essi aumenta la persecuzione dei ...

