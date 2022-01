Quasi seimila cristiani uccisi in un anno: il rapporto 'Porte Aperte' (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono Quasi seimila i cristiani uccisi durante lo scorso anno secondo il rapporto Porte Aperte pubblicato da Tgcom24 . cristiani uccisi e discriminati nel mondo La persecuzione contro i cristiani cresce, secondo il rapporto dell'associazione 'Porte Aperte'. Molti i cristiani perseguitati e discriminati, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sonodurante lo scorsosecondo ilpubblicato da Tgcom24 .e discriminati nel mondo La persecuzione contro icresce, secondo ildell'associazione ''. Molti iperseguitati e discriminati, ...

Advertising

ChiarettaV83 : RT @IlPrimatoN: In crescita anche i credenti 'in fuga' - Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: In crescita anche i credenti 'in fuga' - NelaBombelli : RT @IlPrimatoN: In crescita anche i credenti 'in fuga' - IlPrimatoN : In crescita anche i credenti 'in fuga' - xonmyownn : aggiornamento non richiesto, @zingarella_a: quasi seimila parole da sabato ad oggi. L'ho presa bene -