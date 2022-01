Partygate | deputato Tory passa al Labour

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Partygate deputato

...ha mentito al Parlamento " ha dichiarato unconservatore alla BBC " politicamente parlando, è un morto che cammina". Insomma, quello che è stato ribattezzato dai tabloid inglesi, ......dei ribelli infuriati contro il premier inglese Boris Johnson per il cosiddetto scandalodei ritrovi tenuti a Downing Street in violazione alle regole sul Covid del 2020 - 2021. Il...Niente più Green pass per i grandi eventi e basta smart working, il premier Johnson annuncia anche che presto sarà tolto anche l'isolamento per i contagiati "come già non c'è per l'influenza" ...(Teleborsa) - Stop alle restrizioni extra anti Covid in Inghilterra: lo ha annunciato Boris Johnson alla Camera dei Comuni, dopo il Question Time, formalizzando la decisione di revocare, da ...