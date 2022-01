Oltre 33 classi in Dad dopo una settimana dal ritorno a scuola (Di mercoledì 19 gennaio 2022) di Monica De Santis Aumentano nella città di Salerno il numero delle classi sottoposte alla dad per l’alto numero di positivi. E’ quanto comunicato ieri dal dottor Arcangelo?Saggese, direttore del servizio Igiene e Sanita’ pubblica referente per l’emergenza Covid dell’Asl di?Salerno, che non nasconde un velo di preoccupazione per i dati che fanno riferimento a questa prima settimana di ritorno in presenza. “La scuola salernitana come nel resto della provincia, è un punto delicato. – spiega Saggese – Abbiamo avuto negli ultimi giorni, anche nella città di Salerno, un incremento importante di classi poste in quarantena. Una settimana fa, erano sei o sette; adesso, sono 32 o 33.?C’è questa crescita importante di classi in quarantena dove comunque si creano situazioni di ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 19 gennaio 2022) di Monica De Santis Aumentano nella città di Salerno il numero dellesottoposte alla dad per l’alto numero di positivi. E’ quanto comunicato ieri dal dottor Arcangelo?Saggese, direttore del servizio Igiene e Sanita’ pubblica referente per l’emergenza Covid dell’Asl di?Salerno, che non nasconde un velo di preoccupazione per i dati che fanno riferimento a questa primadiin presenza. “Lasalernitana come nel resto della provincia, è un punto delicato. – spiega Saggese – Abbiamo avuto negli ultimi giorni, anche nella città di Salerno, un incremento importante diposte in quarantena. Unafa, erano sei o sette; adesso, sono 32 o 33.?C’è questa crescita importante diin quarantena dove comunque si creano situazioni di ...

Advertising

Berlitzxx : RT @Ingestibile79: Classi con oltre il 90% di vaccinati doppia e tripla dose in dad perché ci sono almeno tre positivi per classe. Ripeto… - FranceskoNew : RT @QPeriscopica: Pandemia, ieri oltre 400 morti Economia, spread a 140 Un ladro ti chiede 'O la borsa o la vita', in due anni di pandemia… - QPeriscopica : Pandemia, ieri oltre 400 morti Economia, spread a 140 Un ladro ti chiede 'O la borsa o la vita', in due anni di pa… - stenoxxx : RT @guiodic: 434 morti, quasi 200mila casi al giorno, oltre due milioni e mezzo di persone positive, metà delle classi in quarantena, il pa… - ellygatta81 : RT @guiodic: 434 morti, quasi 200mila casi al giorno, oltre due milioni e mezzo di persone positive, metà delle classi in quarantena, il pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre classi Contagi a scuola: diminuiscono focolai e quarantene, in aumento i nuovi casi Suddivise su base provinciale, le classi in quarantena sono 30 nell'Alessandrino (7 nidi, 14 ... Di questi, oltre 254.000 hanno ricevuto la prima dose (pari al 97,6% degli aderenti e all'81% della ...

Covid, ora la scuola è davvero sotto stress La settimana è cominciata a scuola nel peggiore dei modi. I numeri stanno svettando ben oltre quelli dei giorni precedenti e la gestione del Covid a scuola sta diventando impossibile. "La ...e 16 classi ...

Scuola in ginocchio Oltre mille contagiati, decine di classi isolate LA NAZIONE ABBANDONIAMO LE ILLUSIONI I frequenti richiami all'unità (nazionale) da parte del premier M. Draghi durante la Conferenza stampa di Lunedì 10 svelano uno dei motivi di fondo della proroga al 31 Marzo dello Stato di emergenza: ...

Sanità, Nursing Up, De Palma: “Gli infermieri italiani ridotti agli ‘ultimi della classe’?” Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Nursing Up: “ Tra carenza di personale che tocca l’acme delle 100mila unità nel momento del picco di Omicron, turni massacran ...

Suddivise su base provinciale, lein quarantena sono 30 nell'Alessandrino (7 nidi, 14 ... Di questi,254.000 hanno ricevuto la prima dose (pari al 97,6% degli aderenti e all'81% della ...La settimana è cominciata a scuola nel peggiore dei modi. I numeri stanno svettando benquelli dei giorni precedenti e la gestione del Covid a scuola sta diventando impossibile. "La ...e 16...I frequenti richiami all'unità (nazionale) da parte del premier M. Draghi durante la Conferenza stampa di Lunedì 10 svelano uno dei motivi di fondo della proroga al 31 Marzo dello Stato di emergenza: ...Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Nursing Up: “ Tra carenza di personale che tocca l’acme delle 100mila unità nel momento del picco di Omicron, turni massacran ...