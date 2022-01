Nuove indiscrezioni sul pieghevole di Xiaomi: il primo sarà simile ad una “conchiglia” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Xiaomi ha voluto progettare un nuovissimo smartphone pieghevole. Il suo obiettivo? Mettere a tacere tutti quanti con un dispositivo incredibile e che avrebbe, come scopo principale, quello di mostrare al mercato della telefonia cosa ha da riservare la società cinese. Immagine in cui possiamo vedere il nuovo smartphone di Xiaomi – Computermagazine.itXiaomi ha già iniziato i lavori per la progettazione di un nuovo cellulare strepitoso e che potrebbe, in qualche modo, catturare l’attenzione di molti di noi per il semplice fatto che sia stato realizzato in un modo assai particolare. LEGGI ANCHE: Motorola rilascia una foto pazzesca: uno smartphone tutto schermo, il futuro secondo la “grande M” Infatti, il suo design, è definito “a conchiglia” perché utilizza un form factor diverso dagli ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022)ha voluto progettare un nuovissimo smartphone. Il suo obiettivo? Mettere a tacere tutti quanti con un dispositivo incredibile e che avrebbe, come scopo principale, quello di mostrare al mercato della telefonia cosa ha da riservare la società cinese. Immagine in cui possiamo vedere il nuovo smartphone di– Computermagazine.itha già iniziato i lavori per la progettazione di un nuovo cellulare strepitoso e che potrebbe, in qualche modo, catturare l’attenzione di molti di noi per il semplice fatto che sia stato realizzato in un modo assai particolare. LEGGI ANCHE: Motorola rilascia una foto pazzesca: uno smartphone tutto schermo, il futuro secondo la “grande M” Infatti, il suo design, è definito “a” perché utilizza un form factor diverso dagli ...

