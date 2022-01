Notre-Dame on Fire: il gioco in VR del pompiere che deve domare l’incendio che ha devastato la cattedrale francese (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un videogioco che ci permette di salvare la cattedrale di Notre-Dame dall’incendio che la ha distrutta? Sì, esiste e sarebbe capace di renderci degli eroi virtualmente. Con questo gioco avremo la possibilità di salvare la cattedrale – Computermagazine.itUbisoft ha voluto sviluppare un gioco VR, in stile escape-room, basandosi sul docudramma Notre-Dame on Fire di Jean-Jacques Annaud. Vestiremo nei panni di un pompiere all’interno della cattedrale in fiamme, precisamente durante la notte del 15 aprile 2019. LEGGI ANCHE: La Xbox One aveva già finito il suo ciclo vitale nel 2020, però a noi viene detto solo ora: ecco i perché della vicenda In base a ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un videoche ci permette di salvare ladidalche la ha distrutta? Sì, esiste e sarebbe capace di renderci degli eroi virtualmente. Con questoavremo la possibilità di salvare la– Computermagazine.itUbisoft ha voluto sviluppare unVR, in stile escape-room, basandosi sul docudrammaondi Jean-Jacques Annaud. Vestiremo nei panni di unall’interno dellain fiamme, precisamente durante la notte del 15 aprile 2019. LEGGI ANCHE: La Xbox One aveva già finito il suo ciclo vitale nel 2020, però a noi viene detto solo ora: ecco i perché della vicenda In base a ...

