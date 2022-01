McLaren | Brown | “Alcune squadre cercano di vincere con gli assegni”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il CEO della, Zak, ha fortemente contestato la richiesta di aumento da parte di alcuni team per disputare le gare sprint nel 2022.ha ragione? Nella stagione 2021, le gare sprint sono entrate nel mondo della Formula Uno con tre appuntamenti: Silverstone, Monza e Interlagos. I team hanno ricevuto 150 mila dollari per ogni gara più un’indennità di 100 mila in caso di incidenti. Richieste ed entrate legittime nell’epoca del budget cap (145 milioni per il 2021). Il 2022 vedrà il budget cap scendere a quota 140 mentre le gare sprint aumenteranno ( la federazione ne vorrebbe organizzare sei). Molti team hanno dunque preteso ricompense maggiori rispetto alla passata stagione, pretesa che ha fatto storcere il naso a Zak, CEO della storica scuderia britannica della ...