L' ospedale soffoca | stop agli interventi in Cardiochirurgia e Pronto soccorso in apnea | si allungano le liste d' attesa

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) ANCONA - Il plateau sarà pure vicino, ma questi sono giorni drammatici per Torrette. Ilè al collasso e laè in panne: ieri non ha operato. I 6programmati ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ospedale soffoca

corriereadriatico.it

ANCONA - Il plateau sarà pure vicino, ma questi sono giorni drammatici per Torrette. Il Pronto soccorso è al collasso e la Cardiochirurgia è in panne: ieri non ha operato. I 6 interventi programmati ...Legge sicurezza Cinalibertà di stampa 23 Giugno 2021 Hong Kong. Apple Daily, giornale pro -... Che società è quella in cui si lascia una donna incinta fuori dall'perchè senza green ...ANCONA - Il plateau sarà pure vicino, ma questi sono giorni drammatici per Torrette. Il Pronto soccorso è al collasso e la Cardiochirurgia è in panne: ieri non ha operato. I ...Ha rischiato di soffocare dopo aver inalato un'arachide, ma è stato salvato all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia da un team di medici e infermieri, composto in emergenza. Protagonista della ...