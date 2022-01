LIVE Berrettini-Kozlov 0-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: si comincia sulla John Cain Arena! (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Di poco lungo il passante di rovescio di Berrettini dopo il servizio e diritto di Kozlov che ha chiuso a rete. 1-1 Nessun problema al servizio per l’azzurro. 40-15 Diritto diagonale dell’americano dopo la seconda al corpo. 30-15 Ace centrale dell’italiano. 15-15 Doppio fallo per Berrettini. 15-0 Diritto in rete di Kozlov. 0-1 Nonostante un atteggiamento difensivo, Kozlov tiene il servizio. 40-30 PASSANTE DI ROVESCIO DIAGONALE DI Kozlov! Berrettini continua a spingere da fondocampo sfondando con il diritto lungolinea ma a rete non riesce a chiudere con la volée di rovescio. 30-30 Servizio e diritto diagonale di Kozlov che termina in corridoio. 30-15 L’azzurro spinge in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Di poco lungo il passante di rovescio didopo il servizio e diritto diche ha chiuso a rete. 1-1 Nessun problema al servizio per l’azzurro. 40-15 Diritto diagonale dell’americano dopo la seconda al corpo. 30-15 Ace centrale dell’italiano. 15-15 Doppio fallo per. 15-0 Diritto in rete di. 0-1 Nonostante un atteggiamento difensivo,tiene il servizio. 40-30 PASSANTE DI ROVESCIO DIAGONALE DIcontinua a spingere da fondocampo sfondando con il diritto lungolinea ma a rete non riesce a chiudere con la volée di rovescio. 30-30 Servizio e diritto diagonale diche termina in corridoio. 30-15 L’azzurro spinge in ...

Advertising

Eurosport_IT : É il turno di Berrettini: ci siete? ?? Segui il match contro Kozlov LIVE su @discoveryplusIT ed… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Australian Open 2022 - Matteo Berrettini torna in campo dopo la vittoria all’esordio contro Brandon… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Kozlov Australian Open 2022 in DIRETTA: vittoria di Camila Giorgi nel 1° match inizio non prima del… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Kozlov Australian Open 2022 in DIRETTA: Keys vince il primo set contro Cristian! A seguire l’azzurr… - Ronaldo1936 : RT @Ubitennis: Australian Open 2022, Day 3 LIVE: Tre azzurri subito in campo, Berrettini nel cuore della notte -