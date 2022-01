La via dell’esilio. (Di mercoledì 19 gennaio 2022) di Yvan Rettore. Se entro l’estate prossima questo paese non tornerà alla normalità, penso che valuterò l’idea di trasferirci in Spagna, almeno per un certo periodo. Vedo che la stragrande maggioranza degli italiani non sta reagendo ai soprusi continui di un governo disastroso per il paese, preferendo una vita di sudditi e di pecore che Leggi su freeskipper (Di mercoledì 19 gennaio 2022) di Yvan Rettore. Se entro l’estate prossima questo paese non tornerà alla normalità, penso che valuterò l’idea di trasferirci in Spagna, almeno per un certo periodo. Vedo che la stragrande maggioranza degli italiani non sta reagendo ai soprusi continui di un governo disastroso per il paese, preferendo una vita di sudditi e di pecore che

Advertising

freeskipperIT : La via dell'esilio. - simoventurini1 : RT @VaiAlessandro: @nelloscavo Chissà alla fine cosa sarà svelato agli italiani onesti. Dell'Utri, l'edilizia a Milano 1.2.3.4 le stragi di… - Little_tony81 : RT @Musso___: Io, invece, voglio uno che vi faccia scoppiare il fegato e che vi spinga a protestare prendendo la via dell’esilio - MaryWinner6 : RT @Musso___: Io, invece, voglio uno che vi faccia scoppiare il fegato e che vi spinga a protestare prendendo la via dell’esilio - dedonatisv : RT @VaiAlessandro: @nelloscavo Chissà alla fine cosa sarà svelato agli italiani onesti. Dell'Utri, l'edilizia a Milano 1.2.3.4 le stragi di… -

Ultime Notizie dalla rete : via dell’esilio Franco Cardini ci riporta all’esilio di Dante il Resto del Carlino