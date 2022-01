La gaffe del senatore M5s Turco: «Serve un registro dei tumori a Taranto». Ma c’è già ed è tra i più aggiornati in Italia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Una nuova polemica è emersa dopo il convegno organizzato da Mario Turco sulla trasparenza nella pubblica amministrazione. Turco ha sottolineato come il premio Nobel Giorgio Parisi, in collegamento nella riunione, abbia denunciato la mancanza di dati epidemiologici sui tumori. «In una città come Taranto – ha detto Turco -, nota per le criticità ambientali e sanitarie, non conoscere l’andamento dei tumori è una vera assurdità. Questo è un grave esempio di inefficienza della pubblica amministrazione». A stretto giro è arrivata la risposta della Asl di Taranto, che in una nota pubblicata dal Corriere di Taranto ha chiarito: «Il registro dei tumori di Taranto esiste, accreditato dal 2013 dall’Airtum ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Una nuova polemica è emersa dopo il convegno organizzato da Mariosulla trasparenza nella pubblica amministrazione.ha sottolineato come il premio Nobel Giorgio Parisi, in collegamento nella riunione, abbia denunciato la mancanza di dati epidemiologici sui. «In una città come– ha detto-, nota per le criticità ambientali e sanitarie, non conoscere l’andamento deiè una vera assurdità. Questo è un grave esempio di inefficienza della pubblica amministrazione». A stretto giro è arrivata la risposta della Asl di, che in una nota pubblicata dal Corriere diha chiarito: «Ildeidiesiste, accreditato dal 2013 dall’Airtum ...

