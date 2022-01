Inter, tegola per Simone Inzaghi | Correa esce in lacrime (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’Inter perde Joaquin Correa e Simone Inzaghi trema: ecco cosa succede per i nerazzurri sul mercato L’Inter sblocca la partita di San Siro in Coppa Italia contro l’Empoli con l’uomo… L'articolo Inter, tegola per Simone Inzaghi Correa esce in lacrime è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’perde Joaquintrema: ecco cosa succede per i nerazzurri sul mercato L’sblocca la partita di San Siro in Coppa Italia contro l’Empoli con l’uomo… L'articoloperinè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

zazoomblog : Inter tegola per Simone Inzaghi Correa esce in lacrime - #Inter #tegola #Simone #Inzaghi - CMercatoNews : Tegola per l'#Inter: #Correa esce in lacrime???? - infoitsport : Inter, tegola Correa. L’argentino fuori in lacrime dopo pochi minuti - zazoomblog : Tegola Inter infortunio in Coppa Italia: esce in lacrime dal campo - #Tegola #Inter #infortunio #Coppa - serieAnews_com : ?? Brutta tegola per l'Inter: Correa esce dal campo in lacrime dopo 4 minuti a causa di un risentimento muscolare ai… -